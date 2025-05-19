Залив у «Зеленого острова» сдали в аренду компании экс-мэра Двораковского

Договор с компанией ввиду отсутствия конкуренции заключен по начальной цене — 96, 6 тысяч рублей за участок площадью 1, 13 га. В аренду земля сдана на 5 лет и 7 месяцев. На данном участке расположена лодочная станция, и вместе с землей арендатор получает и право пользования акваторией залива. При этом в своей хозяйственной деятельности пользователь будет ограничен — на территории водоохраной зоны действует специальный режим.