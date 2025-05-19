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Залив у «Зеленого острова» сдали в аренду компании экс-мэра Двораковского

Контракт на 5 лет и 7 месяцев заключен по начальной цене.

Источник: Комсомольская правда

На платформе ГИС «Торги» подведены итоги ранее объявленного мэрией аукциона на право заключения договора аренды части берега Иртыша в районе «Зеленый остров». Победителем признан единственный участник торгов — ООО «Альтаир».

Договор с компанией ввиду отсутствия конкуренции заключен по начальной цене — 96, 6 тысяч рублей за участок площадью 1, 13 га. В аренду земля сдана на 5 лет и 7 месяцев. На данном участке расположена лодочная станция, и вместе с землей арендатор получает и право пользования акваторией залива. При этом в своей хозяйственной деятельности пользователь будет ограничен — на территории водоохраной зоны действует специальный режим.

По данным ЕГРЮЛ, в Омской области зарегистрировано несколько ООО «Альтаир». Учредителем одной из компаний является бывший мэр Омска Вячеслав Двораковский. По данным СМИ, именно эта компания и победила в торгах.