В Самарской области 20 мая объявлен желтый уровень опасности из-за непогоды

20 мая 2025 года в отдельных районах Самарской области ожидаются гроза и усиление ветра с порывами до 15−20 м/с, а ночью возможен сильный дождь.
Региональное МЧС рекомендует:
— Минимизировать пребывание на улице при усилении ветра.
— Укрыться в безопасных местах, таких как подземные переходы или подъезды.
— Избегать нахождения рядом со стенами зданий, остановками транспорта, рекламными конструкциями и деревьями.
— Не находиться близко к линиям электропередачи и оборвавшимся проводам.
— Подготовить двор и балкон к непогоде, убрать предметы, способные повредить жилище.
— Поставить автомобиль в гараж или другое защищенное место.
Владельцам автомобилей рекомендовано проявлять повышенную осторожность на дорогах, соблюдать скорость и дистанцию.
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