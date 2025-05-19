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В Самарской области 20 мая объявлен желтый уровень опасности из-за непогоды

20 мая 2025 года в отдельных районах Самарской области ожидаются гроза и усиление ветра с порывами до 15−20 м/с, а ночью возможен сильный дождь.

20 мая 2025 года в отдельных районах Самарской области ожидаются гроза и усиление ветра с порывами до 15−20 м/с, а ночью возможен сильный дождь.

Региональное МЧС рекомендует:

— Минимизировать пребывание на улице при усилении ветра.

— Укрыться в безопасных местах, таких как подземные переходы или подъезды.

— Избегать нахождения рядом со стенами зданий, остановками транспорта, рекламными конструкциями и деревьями.

— Не находиться близко к линиям электропередачи и оборвавшимся проводам.

— Подготовить двор и балкон к непогоде, убрать предметы, способные повредить жилище.

— Поставить автомобиль в гараж или другое защищенное место.

Владельцам автомобилей рекомендовано проявлять повышенную осторожность на дорогах, соблюдать скорость и дистанцию.

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