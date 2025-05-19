Для омских выпускников устроят парад яхт и праздничный концерт на набережной

В пятницу, 24 мая, в Омске на «Зелёном острове» откроется туристический сезон — и завершится он необычным подарком для выпускников. В этот день для них подготовлено специальное шоу на набережной Иртыша — парад яхт с художественно оформленными парусами и праздничный концерт.