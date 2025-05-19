Для омских выпускников устроят парад яхт и праздничный концерт на набережной

В пятницу, 24 мая, в Омске на «Зелёном острове» откроется туристический сезон — и завершится он необычным подарком для выпускников. В этот день для них подготовлено специальное шоу на набережной Иртыша — парад яхт с художественно оформленными парусами и праздничный концерт.
Как рассказали организаторы на пресс-конференции в Доме журналиста, в рамках праздника состоится парад яхт «Паруса перемен»: суда с яркими парусами, расписанными омскими молодыми художниками, пройдут по Иртышу, став символом свободы, нового этапа и больших возможностей, которые ждут выпускников после школы. Финалом праздника станет концерт новосибирской группы «Айвазовский Оркестра».
Мероприятие приурочено к открытию туристического сезона в Омской области, которое начнётся в 14:00 на «Зелёном острове». Там развернётся традиционная выставка-ярмарка, где свои предложения представят туристические маршруты, музеи, этнографические комплексы, а также локальные производители и развлекательные компании.
Организаторами выступают министерство культуры Омской области, туристский информационный центр и семейный парк «Вокруг света». Праздник пройдёт уже в пятый раз, и в этом году особое внимание уделено именно молодёжи и будущим выпускникам.