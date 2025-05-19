Восстановление горных ледников займет столетия после остановки потепления

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Климатологи из США и Европы выяснили, что восстановление горных ледовых массивов до их доиндустриальных объемов и площади займет как минимум несколько столетий при полном прекращении выбросов СО2, а также может затянуться на тысячи лет в том случае, если средняя температура на Земле станет на три градуса Цельсия выше нормы к концу текущего столетия. Об этом сообщила пресс-служба британского Бристольского университета.
«Нас заинтересовало то, смогут ли ледники восстановиться в том случае, если температуры на планете упадут. В частности, многих сейчас интересует то, произойдет ли это еще в наше время, или уже это явление застанет поколения наших детей и внуков. Наше исследование показывает, что это, к сожалению, произойдет значительно позже», — пояснил профессор Бристольского университета (Великобритания) Фабьен Мауссион, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Исследователи пришли к такому выводу при всестороннем изучении того, как изменится площадь и объем высокогорных ледников в ближайшие десятилетия и столетия при разных сценариях того, как будет меняться климат планеты в ближайшие 500 лет. В их число вошло как полное прекращение выбросов и быстрая стабилизация температуры в ближайшие десятилетия, так и ускорение глобального потепление и повышение температуры на три градуса Цельсия и выше.
Проведенные учеными расчеты показали, что даже немедленное прекращение выбросов СО2 или исполнение Парижского соглашения по климату не защитит высокогорные ледники от заметного сокращения в объемах и площади. Если температура на Земле стабилизируется на отметке в 1,2 градуса выше доиндустриальных значений, то масса ледников сократится примерно на 25%, в результате чего уровень моря вырастет примерно на 8 см, что существенно повлияет на границы многих низинных прибрежных территорий.
Если же средняя температура на Земле на некоторое время или постоянно будет выше доиндустриальных значений на три градуса Цельсия, то тогда масса ледников снизится более чем на 35%, а уровень моря вырастет на 15 см или больше. При этом ученые обнаружили, что даже если человечество предпримет самые оперативные меры, а ледники будут восстанавливаться быстрее, чем ожидают это увидеть климатологи, то к 2500 году их масса все равно будет на 20% ниже, чем в начале текущего столетия.
При этом исследователи отмечают, что процесс восстановления горных ледников займет несколько тысяч лет в том случае, если люди начнут бороться с глобальным потеплением уже после повышения средней температуры на Земле на три градуса Цельсия. Дополнительные проблемы в этом случае создаст то, что таяние и последующее восстановление ледовых массивов окажет существенное влияние на объемы талой воды, питающей реки и озера, что может сильно сказаться на здоровье людей и состоянии инфраструктуры, связанной с этими водоемами.