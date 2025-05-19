Восстановление горных ледников займет столетия после остановки потепления

Если же средняя температура на Земле на некоторое время или постоянно будет выше доиндустриальных значений на три градуса Цельсия, то тогда масса ледников снизится более чем на 35%, а уровень моря вырастет на 15 см или больше. При этом ученые обнаружили, что даже если человечество предпримет самые оперативные меры, а ледники будут восстанавливаться быстрее, чем ожидают это увидеть климатологи, то к 2500 году их масса все равно будет на 20% ниже, чем в начале текущего столетия.