В Сергиевском районе возводят спорткомплекс «Олимп» на замену надувному шатру

В поселке Суходол Сергиевского района Самарской области строится современный спортивный комплекс «Олимп». Объект заменит старый надувной шатер, который утратил пригодность для полноценного использования.
Комплекс будет включать залы для художественной гимнастики, борьбы и общефизической подготовки. В проекте предусмотрены удобные раздевалки, трибуны и медицинский кабинет. Инфраструктура учитывает доступность для инвалидов.
Ранее министр строительства Самарской области Александр Фомин встретился с главой Сергиевского района Анатолием Екамасовым, обсудив ход реализации проекта.
Строительство комплекса призвано обеспечить местные сообщества комфортными условиями для занятий спортом.
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