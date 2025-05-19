Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме допустили новые изменения в Конституции

Зампред ГД Толстой допустил новые изменения в Конституции РФ.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 мая — РИА Новости. Заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой выразил уверенность, что Конституцию России ждут изменения, причем более существенные, чем те, которые были пять лет назад.

«Очень много изменилось в стране с начала специальной военной операции. Пять лет реформе, изменениям Конституции. Я уверен, что эти изменения не последние, учитывая те обстоятельства, в которых наша действующая Конституция была написана. Уверен, что эти изменения еще нам предстоят. И, может быть, они будут гораздо более существенными, чем те, которые мы обсуждали пять лет назад», — сказал Толстой на сессии «Культура законотворческой деятельности» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЮФ-2025).

По его словам, законодатели должны действовать согласно запросам общества. «Общество развивается, и вместе с запросами людей должно развиваться и законодательство», — подчеркнул вице-спикер Госдумы РФ.