В Госдуме допустили новые изменения в Конституции

«Очень много изменилось в стране с начала специальной военной операции. Пять лет реформе, изменениям Конституции. Я уверен, что эти изменения не последние, учитывая те обстоятельства, в которых наша действующая Конституция была написана. Уверен, что эти изменения еще нам предстоят. И, может быть, они будут гораздо более существенными, чем те, которые мы обсуждали пять лет назад», — сказал Толстой на сессии «Культура законотворческой деятельности» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЮФ-2025).