Умер легендарный хореограф и худрук Краснодарского театра балета Юрий Григорович

В 1996 году Григорович впервые приехал в Краснодар по приглашению Леонарда Гатова, став художественным руководителем 1-м Кубанского фестиваля балета. С этого же года он стал худруком Краснодарского театра балета. На сцене столицы Кубани были поставлены все балеты из репертуара Григоровича, а театр балета носит его имя.