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Умер легендарный хореограф и худрук Краснодарского театра балета Юрий Григорович

Он считается одним из самых выдающихся хореографов XX века.

Источник: РИА "Новости"

Советский и российский хореограф, артист балета Юрий Григорович скончался в возрасте 98 лет. Об этом ТАСС сообщил его помощник Александр Колесников.

Юрий Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде. Он считается одним из самых выдающихся хореографов XX века. На его счету — создание восьми оригинальных балетов, также под его редакцией выходили почти все классические балеты, являющиеся основой репертуара Большого театра.

В 1996 году Григорович впервые приехал в Краснодар по приглашению Леонарда Гатова, став художественным руководителем 1-м Кубанского фестиваля балета. С этого же года он стал худруком Краснодарского театра балета. На сцене столицы Кубани были поставлены все балеты из репертуара Григоровича, а театр балета носит его имя.