В Ростове стали известны первые победители инициативы «Подключай выгоду»

В Ростове-на-Дону подведены первые итоги инициативы «Подключай выгоду». Победителями в апреле стали 30 абонентов «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Лицевые счета этих участников были выбраны случайным образом из числа клиентов, которые выполнили все необходимые условия. Каждый победитель будет награжден зачислением суммы в размере 500 рублей на личный счет для последующей оплаты услуг электроснабжения.
Напомним, что свыше 473 тысяч клиентов компании уже отказались от бумажных квитанций и перешли на электронные. Это позволит ежегодно сохранять около 600 деревьев. Гарантирующий поставщик отмечает, что возможность подключить электронную квитанцию и внести вклад в сохранение природы есть у каждого абонента.
Ознакомиться с возможностями перехода на электронную квитанцию и информацией о правилах проведения инициативы можно на сайте «ТНС энерго Ростов-на-Дону».