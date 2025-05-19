В Ростове стали известны первые победители инициативы «Подключай выгоду»

Напомним, что свыше 473 тысяч клиентов компании уже отказались от бумажных квитанций и перешли на электронные. Это позволит ежегодно сохранять около 600 деревьев. Гарантирующий поставщик отмечает, что возможность подключить электронную квитанцию и внести вклад в сохранение природы есть у каждого абонента.