В Ростовской области в период проведения экзаменов усилят меры безопасности и охрану общественного порядка. Также организуют медицинское сопровождение. Об этом сообщили на заседании рабочей группы по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации.
Все пункты сдачи экзаменов будут оснащены металлодетекторами, средствами подавления сигналов связи и видеонаблюдением. Под охрану возьмут 437 пунктов, организованных для выпускников девятых классов, а также 156 пунктов — для одиннадцатиклассников.
— Необходимо незамедлительно информировать министерство образования обо всех нештатных ситуациях, обеспечить оперативное взаимодействие всех служб на местах, — подчеркнул первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
По словам главы донского минобра Тамары Шевченко, процедуру приема ЕГЭ уже отработали в рамках четырех региональных и двух всероссийских тренировок. Ученики девятых классов будут сдавать предметы с 21 мая до 2 июля, а выпускники одиннадцатых классов — с 23 мая до 4 июля. Предусмотрены также дни пересдач — 3 и 4 июля.
Добавим, итоговую аттестацию пройдут 45,7 тысячи девятиклассников и 16,9 тысячи одиннадцатиклассников, из которых 15,8 тысячи человек — выпускники текущего года.
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