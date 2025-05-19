В Ростовской области в период проведения экзаменов усилят меры безопасности

По словам главы донского минобра Тамары Шевченко, процедуру приема ЕГЭ уже отработали в рамках четырех региональных и двух всероссийских тренировок. Ученики девятых классов будут сдавать предметы с 21 мая до 2 июля, а выпускники одиннадцатых классов — с 23 мая до 4 июля. Предусмотрены также дни пересдач — 3 и 4 июля.