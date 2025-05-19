Молдавские граждане в пионерском детстве хотели спасать мир и человечество, а сегодня работают в Европе строителями и дальнобойщиками, нянями и сиделками

Прав Олег Митяев: лето, на самом деле — маленькая жизнь. Особенно, в детстве. Три месяца — это целая эпоха! История человечества, заключенная в пацаненке с пионерским галстуком на худенькой шейке. Последний школьный звонок и вся жизнь до неба! В школу вернешься 1 сентября повзрослевшим, вытянувшимся, возмужавшим, даже где-то помудревшим…
Странное чувство возникает, когда тебе прислали незнакомую фотографию из твоего детства. Фоток таких немного, мобильников даже в фантастических фильмах того времени не было, тем такие приветы из прошлого ценнее. Смотрю на себя, двенадцатилетнего, и понимаю, черт возьми, а ты ведь, Леня, правильным пацаном рос! Ты верил в дружбу и коммунизм, хотел с другом сбежать в Никарагуа, чтобы драться в партизанском отряде имени Фарабундо Марти, сдавал по 10 копеек в Фонд Мира, чтобы накормить несчастных и голодных детей Африки, собирал металлолом и макулатуру, был тимуровцем, искренне жалел зарубежных ровесников, живущих в мире чистогана и наживы, долго рассматривал фотографию в «Правде» с подписью — «На улицах Белфаста в засаде», горячо переживая за североирландцев в их борьбе за свободу от английской короны…
Это было лето 1984 года. До фильма «Гостья из будущего», перепахавшего мое поколение, до девочки Алисы, похожей на девчонку из соседнего двора с огромными бездонными глазищами, оставался год. Андропов уже умер, прекратились рейды милиции с дружинниками по кинотеатрам в поисках тунеядцев и школьников-прогульщиков. Да, в принципе, лето ведь! Ходи в кино на любой сеанс! На детский сеанс синенький билетик стоил всего 10 копеек.
— Поедете в пионерлагерь! — сказал нам с братом вечером папа. — Я вам путевки взял…
Они, путевки, стоили всего 6 рублей каждая. Остальное оплачивал профсоюз. Пионерский лагерь находился в Вадул-луй-Водэ и назывался «Орленок».
— Молдавский «Орленок» — это всесоюзный «Артек»! — напоминали нам ежедневно на утренней и вечерней линейках.
Приходилось верить на слово. «Артек» для нас, пионеров, был как рай — почти никто там не бывал, но все о нем слышали. На флагштоке гордо развевался флаг Молдавской ССР, а мы пели нашу песню — "Орленок, Орленок, взлети выше солнца…!
Времени нам не хватало. У нас не было гаджетов, зато была куча дел. Купаться в Днестре (заплыв по свистку вожатой), футбол, кружки, самодеятельность, дежурство по лагерю… Я с пацанами из своего отряда убегал в лес ловить королевских жуков. Даже как-то заблудились, но нашлись. Лазали по всем окрестностям, наткнулись на разрушенную церковь. Внутрь проникли сквозь решетки с огромными квадратами. Сколько в нас тогда было, килограммов по тридцать-тридцать пять. В храме царил хаос, мы благоговейно взирали на лики неопознанных святых, которые с укоризной взирали на нас с почерневших разбитых икон…
Физрук выделял меня, после того, как я «вожакам», огромным, как мне тогда казалось, дядькам, положил два мяча в товарищеском матче, он прочитывал журнал «Футбол-хоккей» (15 копеек стоил) и давал его мне. «Как же там Нистру?» — искренне огорчался я, прочитав результаты тура в первой лиге СССР…
На линейки ходили в пионерских галстуках, а для дискотек у меня были индийские джинсы с лейблом «Marlboro». Нам крутили кино про советских разведчиков и комедии. Мы выступали со сцены с придуманными номерами, а, в конкурсе строя и песни орали:
Кто шагает дружно в ряд?
Пионерский наш отряд!
Играли в «Зарницу», в «королевскую» ночь мазали зубной пастой девчонок и ручки дверей вожатых. Когда горел прощальный пионерский костер, пели опять же митяевскую:
И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет:
«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»…
Плакали, прощаясь. Клялись в вечной дружбе. В детстве ведь все друзья — самые лучшие и самые верные. А мы ведь были счастливы в то время, хотя об этом не догадывались еще!
А на память осталась всего одна фотография и воспоминания. Мы в пионерских галстуках, мы — самые лучшие, у нас самые красивые девочки, есть силы сделать этот мир лучше, чище, правильнее, есть вера в то, что мы живем в самой лучшей и справедливой стране мира! А между тем до перестройки оставался всего год…
P.S. Игорь Сочев, мой товарищ по пионерскому отряду, прислал мне эту фотографию и рассказал о себе: «В Греции живу, обслуживаю заправки…» А ведь мы в детстве все хотели спасать мир и человечество, в крайнем случае, стать космонавтами.
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