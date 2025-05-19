Молдавские граждане в пионерском детстве хотели спасать мир и человечество, а сегодня работают в Европе строителями и дальнобойщиками, нянями и сиделками

Странное чувство возникает, когда тебе прислали незнакомую фотографию из твоего детства. Фоток таких немного, мобильников даже в фантастических фильмах того времени не было, тем такие приветы из прошлого ценнее. Смотрю на себя, двенадцатилетнего, и понимаю, черт возьми, а ты ведь, Леня, правильным пацаном рос! Ты верил в дружбу и коммунизм, хотел с другом сбежать в Никарагуа, чтобы драться в партизанском отряде имени Фарабундо Марти, сдавал по 10 копеек в Фонд Мира, чтобы накормить несчастных и голодных детей Африки, собирал металлолом и макулатуру, был тимуровцем, искренне жалел зарубежных ровесников, живущих в мире чистогана и наживы, долго рассматривал фотографию в «Правде» с подписью — «На улицах Белфаста в засаде», горячо переживая за североирландцев в их борьбе за свободу от английской короны…