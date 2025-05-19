В Омской области стало меньше бедных жителей

Так, в 2022 году доходы ниже границы бедности имели 11, 1% омичей от общего числа проживающих в регионе. В 2023 году число бедных снизилось уже до 10, 6%. В 2024 году — до 9, 1%. Это самый низкий показатель начиная с 2011 года.