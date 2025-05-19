В Омской области стало меньше бедных жителей

Омскстат опубликовал данные о благосостоянии омичей. Как следует из выводов статистиков, оно у жителей Омской области последние три года только растет. В 2024 году уровень бедности достиг исторического минимума за последние 14 лет.
Так, в 2022 году доходы ниже границы бедности имели 11, 1% омичей от общего числа проживающих в регионе. В 2023 году число бедных снизилось уже до 10, 6%. В 2024 году — до 9, 1%. Это самый низкий показатель начиная с 2011 года.
Максимальное количество бедных было зарегистрировано в регионе в 2015—2017 годах. В 2015-м уровень бедности достиг 14, 2%, в 2016 — 14, 7, в 2017 он снова опустился до 14, 2%.