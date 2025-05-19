В РФ использовали ИИ для создания глобальных распределенных вычислительных систем

Технологии машинного обучения и мультиагентные системы в основе такой инфраструктуры помогают прогнозировать время выполнения задач на различных вычислителях и распределять потоки данных в сети за счет выбора лучших каналов передачи данных. Авторы отмечают высокую производительность, отказоустойчивость и безопасность инфраструктуры для вычислений, в которой был реализован предложенный подход.