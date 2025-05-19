Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФ использовали ИИ для создания глобальных распределенных вычислительных систем

Технологии машинного обучения и мультиагентные системы помогают прогнозировать время выполнения задач на различных вычислителях и распределять потоки данных в сети.

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Специалисты Междисциплинарной научно-образовательной школы МГУ им. М. В. Ломоносова «Мозг, когнитивные системы, искусственный интеллект» предложили модель вычислительной инфраструктуры, которая за счет технологий машинного обучения и мультиагентных систем распределяет нагрузку между разными центрами обработки данных (ЦОД). Решение позволяет создавать глобальные распределенные вычислительные системы, сообщили в пресс-службе вуза.

Новая архитектура, получившая название Network Powered by Computing (NPC), объединяет вычислительные ресурсы из разных географических точек в единую экосистему.

«Предложенная математиками МГУ архитектура вычислительной инфраструктуры открывает новые возможности для развития облачных вычислений, высокопроизводительных вычислительных установок, телекоммуникаций и интернет-сервисов. Это особенно актуально для приложений, требующих высокой производительности, таких как искусственный интеллект, машинное обучение, анализ больших данных и системы дополненной реальности. Новая архитектура позволяет интегрировать вычислительные ресурсы из различных географических локаций, создавая глобальные распределенные системы», — отметили в МГУ.

Технологии машинного обучения и мультиагентные системы в основе такой инфраструктуры помогают прогнозировать время выполнения задач на различных вычислителях и распределять потоки данных в сети за счет выбора лучших каналов передачи данных. Авторы отмечают высокую производительность, отказоустойчивость и безопасность инфраструктуры для вычислений, в которой был реализован предложенный подход.

«Решение дает пользователям возможность получать вычислительные мощности по требованию — в любом месте и в любое время. Это обеспечивает глобальную связность и доступность ресурсов, что позволяет использовать вычислительные мощности без привязки к конкретным центрам обработки данных», — говорится в сообщении.