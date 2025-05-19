В России разработали устройство для отпугивания зверей огненно-звуковым методом

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Ученые Иркутского национального исследовательского технического университета разработали устройство для не травмирующего отпугивания диких животных с применением огненно-звукового эффекта. Устройство предназначено для использования в геологоразведочных экспедициях, туристических маршрутах, а также в районах, где велика вероятность столкновения человека с дикими животными, говорится в патенте, с которым ознакомился ТАСС.
«Предлагаемое изобретение относится к экологии в области средств защиты от диких животных, в частности к способам и устройствам образования световых и звуковых эффектов. В решении проблемы защиты человека определенную нишу занимает спрос на не травмирующие способы и устройства для отпугивания диких крупных животных в расширяющихся зонах деятельности человека, в том числе в местах вдали от этих зон, например, в маршрутах геологических экспедиций и туристических маршрутах, в местах сбора дикорастущих даров леса», — говорится в патенте.
Разработка позволяет создавать направленные выбросы пламени и громкий звук, отпугивающий хищников на безопасной дистанции. В основе конструкции — емкость с горючим газом, накопительная камера и пьезоэлемент, создающий искру для воспламенения газовоздушной смеси. Резонатор, встроенный в раструб устройства, усиливает звуковой эффект.
В отличие от традиционного использования аэрозольного газового баллона или ультразвуковых «отпугивателей», новый прибор не требует прицельного действия, эффективен на дистанции до трех метров и не представляет опасности для окружающих. Огненно-звуковой эффект вызывает у животных безусловный рефлекс бегства и не наносит вреда. Главным преимуществом изобретения является многократное и долговременное применение в заданном направлении без необходимости частой перезарядки.