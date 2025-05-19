В России разработали устройство для отпугивания зверей огненно-звуковым методом

«Предлагаемое изобретение относится к экологии в области средств защиты от диких животных, в частности к способам и устройствам образования световых и звуковых эффектов. В решении проблемы защиты человека определенную нишу занимает спрос на не травмирующие способы и устройства для отпугивания диких крупных животных в расширяющихся зонах деятельности человека, в том числе в местах вдали от этих зон, например, в маршрутах геологических экспедиций и туристических маршрутах, в местах сбора дикорастущих даров леса», — говорится в патенте.