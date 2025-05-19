Национальный футбольный стадион откроется в Минске 7 июня 2025 года

— Пока, к сожалению, есть ограничения на проведение международных официальных матчей в Беларуси. Эти вопросы решают ФИФА и УЕФА, но мы очень надеемся, что здравый смысл возобладает и в скором времени наши болельщики все же увидят международные поединки, — отметил замминистра, слова которого приводит названный источник.