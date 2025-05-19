На Дону масштабно отметят 120-летие Шолохова

В Публичной библиотеке Ростова с 21 по 30 мая проведут цикл мероприятий с презентацией юбилейного сборника сочинений Шолохова, научного журнала, показом фильмов, книжными вернисажами, художественными выставками, лекциями и мастер-классами. В Музыкальном театре и Театре драмы им. Максима Горького пройдут премьерные постановки по произведениям Михаила Шолохова.