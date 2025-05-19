На Дону масштабно отметят 120-летие Шолохова

Как сообщает пресс-служба областного правительства, на оперативном совещании обсудили план праздничных мероприятий.
В этому году в честь 120-летия Шолохова в Ростовской области пройдут фестивали, творческие конкурсы, выставки, чтения, концерты, открытые уроки во всех муниципалитетах.
В Публичной библиотеке Ростова с 21 по 30 мая проведут цикл мероприятий с презентацией юбилейного сборника сочинений Шолохова, научного журнала, показом фильмов, книжными вернисажами, художественными выставками, лекциями и мастер-классами. В Музыкальном театре и Театре драмы им. Максима Горького пройдут премьерные постановки по произведениям Михаила Шолохова.