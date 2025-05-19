Власти Екатеринбурга отказали ГИБДД в запрете ночного движения электросамокатов

За несколько дней до обсуждения, 1 мая, в Екатеринбурге произошло ДТП с самокатчиком со смертельным исходом. Пользователь электросамоката компании Whoosh ночью выехал на перекресток ул. Щорса, 93, на запрещающий сигнал светофора и устроил ДТП с автомобилем Hyundai Solaris. От полученных травм 25-летний самокатчик скончался на месте.