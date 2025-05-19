В ГД внесли проект о психиатрической экспертизе за жестокость к животным

Автор проекта считает, что жестокость по отношению к животным может свидетельствовать о тяжёлых психологических проблемах и быть предвестником насилия над людьми, а особенно это актуально для подростков, у которых такие действия нередко перерастают в более серьёзные преступления, и без соответствующего лечения рецидив крайне вероятен.