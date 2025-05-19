В ГД внесли проект о психиатрической экспертизе за жестокость к животным

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Георгий Арапов от фракции «Новые люди» внес в палату парламента законопроект, который предусматривает обязательное проведение судебно-психиатрической экспертизы для подозреваемых в жестоком обращении с животными, документ доступен в думской электронной базе.
«Проектом федерального закона… предлагается установить, что назначение и производство судебной экспертизы обязательно, если необходимо установить психическое состояние подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 245 Уголовного кодекса Российской Федерации (жестокое обращение с животными)», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что в настоящее время суды часто не назначают такие экспертизы, если не выявлено очевидных психиатрических расстройств, что снижает эффективность реагирования на подобные преступления.
В сопроводительных документах приведены данные МВД РФ, согласно которым в России за 2024 год зарегистрировано 656 таких преступлений, однако, наказания за них обычно ограничиваются штрафами или обязательными работами, а случаи назначения лечения — редкость.
Автор проекта считает, что жестокость по отношению к животным может свидетельствовать о тяжёлых психологических проблемах и быть предвестником насилия над людьми, а особенно это актуально для подростков, у которых такие действия нередко перерастают в более серьёзные преступления, и без соответствующего лечения рецидив крайне вероятен.
Законопроект направлен на раннюю диагностику психических отклонений у обвиняемых, что позволит применять превентивные меры и повысить общую безопасность.