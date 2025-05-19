В Башкирии вынесли приговоры бывшим полицейским за автоподставы

УФА, 19 мая — РИА Новости. Суд в Башкирии приговорил к реальным срокам лишения свободы трех бывших сотрудников ДПС, которые организовывали фиктивные аварии для получения страховых выплат, наказаны и их подельники, сообщает СУСК РФ по региону.
Речь идет о трех бывших сотрудниках дорожно-патрульной службы отдела МВД России по Кугарчинскому и Зианчуринскому районам Башкирии, уточняет ведомство.
Следствием и судом установлено, что с 2016 по 2019 год восемь местных жителей и трое инспекторов для незаконного получения страховых выплат организовывали фиктивные ДТП с участием легковых автомобилей. В результате преступных действий страховым компаниям причинен ущерб свыше 1,4 миллиона рублей. Кроме этого, инспекторы ДПС получали и давали взятки за оформление заведомо фиктивных дорожно-транспортных происшествий, внося в официальные документы ложные сведения, следует из релиза.
«Суд приговорил бывших полицейских к 6, 4 и 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также лишил их права занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет», — говорится в сообщении.
По данным следствия, одному сообщнику назначен условный срок лишения свободы на 2,5 года, еще двоим — штраф в размере 80 тысяч рублей. В отношении пятерых граждан уголовное дело прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, а также в связи с раскаянием.