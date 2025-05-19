В Башкирии вынесли приговоры бывшим полицейским за автоподставы

Следствием и судом установлено, что с 2016 по 2019 год восемь местных жителей и трое инспекторов для незаконного получения страховых выплат организовывали фиктивные ДТП с участием легковых автомобилей. В результате преступных действий страховым компаниям причинен ущерб свыше 1,4 миллиона рублей. Кроме этого, инспекторы ДПС получали и давали взятки за оформление заведомо фиктивных дорожно-транспортных происшествий, внося в официальные документы ложные сведения, следует из релиза.