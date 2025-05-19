Арташес Арутюнянц опроверг смену руководства футбольного клуба в Ростове

Информация о возможной смене руководства в ФК «Ростов» не соответствует действительности. Об этом в интервью «РБ Спорт» сообщил президент клуба Арташес Арутюнянц.
— Мы находимся в контакте с правительством области. Обсуждаем сезон и планируем следующий. Как я говорил ранее, все решится на собрании акционеров, которое перенесли на конец июня. Сейчас работаем в штатном режиме, — подчеркнул Арташес Арутюнянц.
Также еще не подтверждена отставка спортивного директора ФК «Ростов» Алексея Рыскина.
Комментарий также поступил от пресс-службы ФК «Ростов». В телеграм-канале команды сказано, что сейчас «руководство, сотрудники, тренерский штаб и футболисты находятся на своих местах и выполняют свои непосредственные обязанности». Завтра начнется подготовка к матчу против махачкалинского «Динамо».
Подпишись на нас в Telegram.