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Арташес Арутюнянц опроверг смену руководства футбольного клуба в Ростове

В ФК «Ростов» прокомментировали слухи о смене руководства клуба.

Источник: Комсомольская правда

Информация о возможной смене руководства в ФК «Ростов» не соответствует действительности. Об этом в интервью «РБ Спорт» сообщил президент клуба Арташес Арутюнянц.

— Мы находимся в контакте с правительством области. Обсуждаем сезон и планируем следующий. Как я говорил ранее, все решится на собрании акционеров, которое перенесли на конец июня. Сейчас работаем в штатном режиме, — подчеркнул Арташес Арутюнянц.

Также еще не подтверждена отставка спортивного директора ФК «Ростов» Алексея Рыскина.

Комментарий также поступил от пресс-службы ФК «Ростов». В телеграм-канале команды сказано, что сейчас «руководство, сотрудники, тренерский штаб и футболисты находятся на своих местах и выполняют свои непосредственные обязанности». Завтра начнется подготовка к матчу против махачкалинского «Динамо».

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