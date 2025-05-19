Арташес Арутюнянц опроверг смену руководства футбольного клуба в Ростове

— Мы находимся в контакте с правительством области. Обсуждаем сезон и планируем следующий. Как я говорил ранее, все решится на собрании акционеров, которое перенесли на конец июня. Сейчас работаем в штатном режиме, — подчеркнул Арташес Арутюнянц.