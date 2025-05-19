Каким был хореограф и балетмейстер Григорович. Фотогалерея

Юрий Григорович родился в Ленинграде 2 января 1927 года. Свою профессиональную карьеру он начал в 1946 году, когда его включили в состав труппы Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова (сейчас Государственный академический Мариинский театр). Солистом в театре он пробыл до 1961 года.