Каким был хореограф и балетмейстер Григорович. Фотогалерея

Юрий Григорович родился в Ленинграде 2 января 1927 года. Свою профессиональную карьеру он начал в 1946 году, когда его включили в состав труппы Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова (сейчас Государственный академический Мариинский театр). Солистом в театре он пробыл до 1961 года.
С 1964 по 1995 годы Григорович являлся главным балетмейстером Большого театра. С 1988 года был художественным руководителем балетной труппы и поставил около 15 спектаклей и редакций классических балетов. Среди самых известных — «Иван Грозный» Сергея Прокофьева, «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» Петра Чайковского, «Жизель» Адольфа Адана. Параллельно с работой в Большом театре с 1973 по 1988 год он преподавал в Ленинградской государственной консерватории как профессор балетмейстерского отделения.
В 1980-м Григорович в качестве балетмейстера-постановщика отвечал за церемонию открытия и закрытия XXII летних Олимпийских игр, в 1985 году руководил постановкой художественно-спортивных программ XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.
Балетмейстер заслужил мировую известность. Юрий Григорович неоднократно возглавлял жюри балетных конкурсов в России, Болгарии, США, Японии. Легендарный артист балета и хореограф являлся обладателем почетных званий и премий, орденов и медалей. Юрию Григоровичу присвоены звания Народный артист РСФСР, Народный артист СССР, Герой Социалистического труда, он награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» I, II и III степени, орденом Святого апостола Андрея Первозванного, орденом Ленина и другими.