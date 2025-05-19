100-летняя женщина раскрыла странный секрет долгой жизни

Младшая дочь Холл Беверли сказала, что ее мама всегда юна душой и никогда не считает себя старой. «Она постоянно занята каким-то делом, и ей всегда нравились молодые люди», — добавила женщина. Также Беверли рассказала, что Холл получила так много открыток, что для прочтения пришлось устроить второй праздник в честь дня рождения.