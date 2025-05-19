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100-летняя женщина раскрыла странный секрет долгой жизни

Постоялица дома престарелых в британском Блэкпуле во время празднования 100-летнего юбилея рассказала, благодаря чему прожила так много.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Женщина в возрасте в оранжевом костюме сидит на кровати
Источник: Freepik

Для женщины по имени Глэдис Холл в пансионате устроили вечеринку, на которую пришли родственники и друзья именинницы. Об этом написало издание Blackpool Gazette. На празднике британка призналась, что считает причинами долголетия молодость души, желание наслаждаться жизнью и, что оказалось неожиданным, любовь к виски.

Главным событием вечеринки стало вручение Холл поздравительной открытки от короля Карла III. Именинница с гордостью продемонстрировала подарок гостям, прежде чем приступить к праздничному обеду.

Младшая дочь Холл Беверли сказала, что ее мама всегда юна душой и никогда не считает себя старой. «Она постоянно занята каким-то делом, и ей всегда нравились молодые люди», — добавила женщина. Также Беверли рассказала, что Холл получила так много открыток, что для прочтения пришлось устроить второй праздник в честь дня рождения.

Ранее самые пожилые люди Земли раскрыли секреты долголетия.