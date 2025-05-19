В Самаре начали делать проходку тоннеля до станции «Театральная»

19 мая 2025 года тоннелепроходческий комплекс «Самара» приступил к прокладке второго тоннеля от Полевой до «Театральной». Об этом стало известно сообщили в МП «Самарский метрополитен».
Ранее планировалось начать работы 17 марта, но сроки были перенесены.
«МК в Самаре» писал о том, что для креативного бизнеса Самарской области запустят новый грантовый конкурс.
Также стало известно о том, что самарское УФАС обнаружило нарушения в рекламе российского банка.
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