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В Самаре начали делать проходку тоннеля до станции «Театральная»

19 мая 2025 года тоннелепроходческий комплекс «Самара» приступил к прокладке второго тоннеля от Полевой до «Театральной».

19 мая 2025 года тоннелепроходческий комплекс «Самара» приступил к прокладке второго тоннеля от Полевой до «Театральной». Об этом стало известно сообщили в МП «Самарский метрополитен».

Ранее планировалось начать работы 17 марта, но сроки были перенесены.

«МК в Самаре» писал о том, что для креативного бизнеса Самарской области запустят новый грантовый конкурс.

Также стало известно о том, что самарское УФАС обнаружило нарушения в рекламе российского банка.

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