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«Обязанность государства»: какой категории пенсионеров повысят пенсии с 1 августа

В Госдуме напомнили о повышении пенсий пенсионерам с августа. Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский рассказал «Вечерней Москве», какой категории пенсионеров повысят пенсии с 1 августа.

В Госдуме напомнили о повышении пенсий пенсионерам с августа. Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский рассказал «Вечерней Москве», какой категории пенсионеров повысят пенсии с 1 августа.

По словам эксперта, в соответствии с законом 1 августа произойдет повышение страховых пенсий для всех категорий работающих пенсионеров в России.

— Повышение составит сумму тех баллов, которые пенсионеры получили за прошлый год. Она будет равно примерно трем индивидуальным пенсионным коэффициентам, или 437,07 рубля, — сообщил он.

Специалист объяснил, что это не так много, но входит в обязанность государства за счет тех взносов, которые работодатели платят в пенсионную систему РФ за работающего пенсионера. Поэтому работающим пенсионерам положен этот перерасчет.

Ранее стало известно, что пенсионные выплаты у работающих пенсионеров будут проиндексированы три раза в 2026 году, при этом серьезного увеличения пенсий ждать не стоит. Например, пенсия работающих пенсионеров, в среднем составляющая около 21 тысячи рублей, повысится на 1−1,5 тысячи рублей.