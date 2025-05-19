ЦУР: в Самарской области стало меньше обращений по вывозу мусора

Представители ведомства поделились итогами работы системы «Инцидент Менеджмент».
К 19 мая в губернии по сравнению с началом мая почти на 30% сократилось число обращений по вывозу отходов. Еще на 70% меньше, чем в прошлом месяце, объяснили в Центре управления регионом.
Глава учреждения Екатерина Сидорова уточнила:
«За 3 недели мая на треть снизилось количество обращений, связанных с вывозом крупногабаритного мусора, есть единичные жалобы на скопление мешков, собранными во время субботников. Их оперативно отправляем в работу муниципалитетам».
Еще на четверть стало меньше жалоб на содержание и обустройство контейнерных площадок. С 12-го по 18 мая ЦУР принял 41 заявку по этому вопросу. Сообщить о проблемах с вывозом мусора жители 63-го региона могут через соцсети: vk.com/tsur63, t.me/tsur_63, ok.ru/tsursamars.
Ранее депутат Октябрьского района Самары предложил бесплатно измерить объемы ТКО в городе.
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