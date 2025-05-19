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Блогера Алтуняна арестовали по делу о распространении порно

Суд арестовал косметолога и блогера Алтуняна по делу о распространении порно.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Кунцевский суд Москвы арестовал Юрия Алтуняна по делу о распространении порнографии в интернете, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

«Постановлением Кунцевского районного суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алтунян Ю. Я.», — сказали в суде.

Ему вменяется распространение порнографии в интернете (пункт «б» части 3 статьи 242 УК РФ). Осведомленный источник пояснил РИА Новости, что речь идет о блогере Юрии Алтуняне, страница которого в Instagram* посвящена косметологии и пластической хирургии; у него два миллиона подписчиков, а в профиле указано, что он челюстно-лицевой хирург и косметолог.

В суде добавили, что заседание проходило в закрытом режиме, не уточнив иных подробностей дела.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.