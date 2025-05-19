Блогера Алтуняна арестовали по делу о распространении порно

Ему вменяется распространение порнографии в интернете (пункт «б» части 3 статьи 242 УК РФ). Осведомленный источник пояснил РИА Новости, что речь идет о блогере Юрии Алтуняне, страница которого в Instagram* посвящена косметологии и пластической хирургии; у него два миллиона подписчиков, а в профиле указано, что он челюстно-лицевой хирург и косметолог.