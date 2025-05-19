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Четверых заключенных осудили за экстремизм в Ростовской области

В Ростовской области четверо заключенных получили сроки за криминальную идеологию.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области осудили заключенных, причастных к деятельности экстремистской криминальной организации. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

По данным ведомства, трое осужденных донской ИК-2 во время отбывания наказания «управляли преступной средой, контролировали соблюдение понятий и правил, а также следили за сбором и распределением денег среди участников запрещенного движения».

Еще один заключенный, пропагандировал в ИК-5 криминальную идеологию и ненависть к представителям институтов власти.

Все четверо получили сроки в рамках статьи «Организация деятельности экстремистской организации» (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Двое осужденных из ИК-2 должны провести в заключении 4 года, еще один получил 6 лет колонии особого режима. Заключенный из ИК-5 проведет 5 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.

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