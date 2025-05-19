Четверых заключенных осудили за экстремизм в Ростовской области

В Ростовской области осудили заключенных, причастных к деятельности экстремистской криминальной организации. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
По данным ведомства, трое осужденных донской ИК-2 во время отбывания наказания «управляли преступной средой, контролировали соблюдение понятий и правил, а также следили за сбором и распределением денег среди участников запрещенного движения».
Еще один заключенный, пропагандировал в ИК-5 криминальную идеологию и ненависть к представителям институтов власти.
Все четверо получили сроки в рамках статьи «Организация деятельности экстремистской организации» (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Двое осужденных из ИК-2 должны провести в заключении 4 года, еще один получил 6 лет колонии особого режима. Заключенный из ИК-5 проведет 5 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.
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