Четверых заключенных осудили за экстремизм в Ростовской области

Все четверо получили сроки в рамках статьи «Организация деятельности экстремистской организации» (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Двое осужденных из ИК-2 должны провести в заключении 4 года, еще один получил 6 лет колонии особого режима. Заключенный из ИК-5 проведет 5 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.