Россия не может себе позволить быть слабой, заявил глава Минюста

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 мая — РИА Новости. Российское государство не может себе позволить быть слабым, заявил на Петербургском международном юридическом форуме министр юстиции России Константин Чуйченко.
«Когда Россия живет спокойно и ее ничего не сотрясает, она достигает очень серьезных и ощутимых результатов. Следующий урок из восстания декабристов состоит в том, что российское государство не может позволить себе быть слабым. То есть государство… лишь тогда чего-нибудь стоит, когда оно умеет защищаться», сказал Чуйченко на сессии ПМЮФ «Правовые идеи декабристов: pro et contra. Уроки истории».
По его словам, у каждого государства свой путь, «и не надо создавать моделей».
«В декабристах иностранное влияние было совершенно иного свойства. В данном случае декабристы, как мне кажется, они были не объектом иностранного влияния, а субъектом, то есть они сами, так сказать, пошли под это влияние, сами изучали западные идеи», — отметил министр.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.