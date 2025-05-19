Россия не может себе позволить быть слабой, заявил глава Минюста

«Когда Россия живет спокойно и ее ничего не сотрясает, она достигает очень серьезных и ощутимых результатов. Следующий урок из восстания декабристов состоит в том, что российское государство не может позволить себе быть слабым. То есть государство… лишь тогда чего-нибудь стоит, когда оно умеет защищаться», сказал Чуйченко на сессии ПМЮФ «Правовые идеи декабристов: pro et contra. Уроки истории».