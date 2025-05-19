Роскосмос показал фото извержения вулкана Шивелуч в Камчатском крае

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Спутники позволяют мониторить ситуацию с извержением вулкана Шивелуч в Камчатском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.
В госкорпорации поделились снимком извержения, сделанным со спутника «Метеор-М». «Спутники Роскосмоса следят за извержением вулкана в Камчатском крае. На прошлой неделе вулкан Шивелуч выбросил два столба пепла высотой 8 и 8,5 км. Последняя активность вулкана наблюдалась в ноябре 2024 года», — говорится в сообщении.
Шивелуч — действующий вулкан на Камчатке, его возраст — 60−70 тыс. лет. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Вулкан находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.