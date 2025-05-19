Канатная дорога на Ай-Петри не будет работать еще один день

«Из-за неблагоприятных погодных условий (сильного ветра) канатная дорога не будет работать и завтра, 20 мая», — сказано в сообщении.
При порывах свыше 12 м/с эксплуатация невозможна — это правило безопасности, пояснили в пресс-службе парка. Движение восстановят, как только позволят погодные условия.
Крым 20 мая накроют проливные дожди и ветер, но уже к концу недели на полуостров ворвется долгожданное лето.
Канатную дорогу Мисхор — Ай-Петри в Ялте начали строить в 1967 году, первые пассажиры поднялись на ней 23 апреля 1988 года. Общая длина дороги — 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки: это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 метров. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 метра.
В 2023 году начался капитальный ремонт канатной дороги. На новой площадке в 5,5 гектара появились welcome-центр с кассами и санузлами, а также парковка на 250 машин и автобусов. В рамках модернизации также заменены тяговые тросы и оборудование, установлена система контроля датчиков температуры вращающихся деталей.