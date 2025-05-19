Мишустину показали проект невидимой маркировки спецодежды

«На самом деле, конечно, применение может быть разным. Вы привели пример с людьми. Но я как-то отношусь осторожно… Этика, связанная с применением информационных технологий. Чипизация, все, что связано с тем, чтобы оценивать действия человека без его согласия, наверное, это не совсем корректно», — пояснил Мишустин.