Мишустину показали проект невидимой маркировки спецодежды

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину представили проект невидимой маркировки спецодежды, которая позволит компаниям контролировать действия работников с помощью нейросетей, глава правительства отметил, что при применении такой технологии важно соблюдать этику.
Глава российского правительства в понедельник посетил кластер «Ломоносов» ИНТЦ МГУ «Воробьёвы горы» и вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным ознакомился с разработками резидентов. В частности, Мишустин изучил продукцию компании «БПА», которая специализируется на разработке систем видеоаналитики с использованием искусственного интеллекта.
Один из проектов организации — новый состав краски, которая невидима для человеческого глаза, но ее может увидеть нейросеть в инфракрасном спектре.
«Это новый вид маркировки, который может использоваться в различных областях и иметь различное применение. Мы можем таким образом идентифицировать людей, можем идентифицировать объекты, машины. Это может применяться и в транспорте, и в промышленности, и так далее», — сказал Мишустину коммерческий директор «БПА» Аркадий Фройчуг.
По его словам, к примеру, с помощью технологии можно маркировать спецодежду и контролировать работу сотрудников, используя нейросеть. Мишустин в ответ пошутил, что компания «шпионская», и задался вопросом о том, понравится ли сотрудникам такой способ контроля за их действиями.
«На самом деле, конечно, применение может быть разным. Вы привели пример с людьми. Но я как-то отношусь осторожно… Этика, связанная с применением информационных технологий. Чипизация, все, что связано с тем, чтобы оценивать действия человека без его согласия, наверное, это не совсем корректно», — пояснил Мишустин.
Но он отметил, что возможно стимулировать сотрудников на такой способ маркировки, например, предлагать им большую заработную плату. Примеров применения технологии может быть много, подчеркнул премьер.