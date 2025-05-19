Ученые нашли следы упавшего в Челябинской области метеорита

О результатах экспедиции в Кунашакский район сообщил ректор Челябинского госуниверситета Сергей Таскаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, пока ученым не удалось найти крупных фрагментов болида.
«Собрали образцы ферромагнитной пыли, локализованной в конкретной области, что позволило сузить район падения. Пыль мы будем исследовать в ближайшее время, надеюсь, ее количества хватит, чтобы определить тип упавшего метеорита», — рассказал Сергей Таскаев.
Ректор ЧелГУ отметил, что фрагменты метеоритов являются значимыми находками для ученых, так как в них встречаются вещества, которые невозможно синтезировать в земных условиях.