У таможни Калининградской области сменился начальник

Денис Евгеньевич родился 23 апреля 1980 года в Хабаровске. В 2003 году он окончил Хабаровский военный институт Федеральной пограничной службы РФ по направлению «юриспруденция». Свой путь в таможенных органах начал в 2005 году, пройдя через ряд должностей, включая руководящие посты в таможенной охране, различных таможенных постах, а также работа на ключевых позициях в Дальневосточном и Северо-Западном таможенных управлениях.