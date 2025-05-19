У таможни Калининградской области сменился начальник

Исполнение обязанностей продлится с 19 мая по 18 августа 2025 года. Прежний руководитель Калининградской таможни Владимир Зябко назначен и. о. начальника Московской таможни.
Денис Евгеньевич родился 23 апреля 1980 года в Хабаровске. В 2003 году он окончил Хабаровский военный институт Федеральной пограничной службы РФ по направлению «юриспруденция». Свой путь в таможенных органах начал в 2005 году, пройдя через ряд должностей, включая руководящие посты в таможенной охране, различных таможенных постах, а также работа на ключевых позициях в Дальневосточном и Северо-Западном таможенных управлениях.
С июня 2024 года он занимал должность первого заместителя начальника Псковской таможни, а с 28 апреля 2025 года — заместителя начальника Калининградской областной таможни. Обладает наградами Федеральной таможенной службы России.