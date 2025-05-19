Вице-премьер Караник поручил не допустить скандалов на ЦТ и ЦЭ в Беларуси

Заместитель председателя правительства Беларуси Владимир Караник поручил не допустить скандалов на ЦТ и ЦЭ в Беларуси. Соответствующее заявление Караник сделал, как пишет Sputnik.by, в понедельник, 19 мая 2025 года, в ходе заседания госкомиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях образования в текущем году.