Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вице-премьер Караник поручил не допустить скандалов на ЦТ и ЦЭ в Беларуси

Владимир Караник поручил не допустить скандалов на ЦТ и ЦЭ в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя правительства Беларуси Владимир Караник поручил не допустить скандалов на ЦТ и ЦЭ в Беларуси. Соответствующее заявление Караник сделал, как пишет Sputnik.by, в понедельник, 19 мая 2025 года, в ходе заседания госкомиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях образования в текущем году.

— Не должно быть неравных возможностей, скандалов о том, что тесты стали доступны до начала экзаменационного испытания. Основная задача комиссии — обеспечить равные условия для всех абитуриентов, — сказал Караник.

Вице-премьер, слова которого приводит БелТА, отметил также, что в настоящее время сформированы все рабочие органы госкомиссии, а активная фаза ее работы начнется уже на следующей неделе.

Также вице-премьер напомнил, что зачисление абитуриентов в основной набор вузов должно состоится уже с 12 июля.

Как резюмировал Владимир Караник, основная цель госкомиссии заключается в обеспечении проверки знаний абитуриентов.

— Важно, чтобы не было никаких эксцессов, связанных с тем, что кто-то забыл снять умные часы, кто-то забыл выложить дополнительный телефон, — обобщил вице-премьер.

В 2025 году ЦЭ — централизованный экзамен должен пройти в 144 пунктах, ЦТ — централизованное тестирование пройдет в 40 пунктах в основные дни и в 6 пунктах в дни дополнительные.

Ранее мы писали о том, что стало известно, что певица Настя Кравченко представит Беларусь на конкурсе «Интервидение-2025», который пройдет в Москве в сентябре 2025 года (читать далее тут).