Вице-премьер Караник поручил не допустить скандалов на ЦТ и ЦЭ в Беларуси

Заместитель председателя правительства Беларуси Владимир Караник поручил не допустить скандалов на ЦТ и ЦЭ в Беларуси. Соответствующее заявление Караник сделал, как пишет Sputnik.by, в понедельник, 19 мая 2025 года, в ходе заседания госкомиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях образования в текущем году.
— Не должно быть неравных возможностей, скандалов о том, что тесты стали доступны до начала экзаменационного испытания. Основная задача комиссии — обеспечить равные условия для всех абитуриентов, — сказал Караник.
Вице-премьер, слова которого приводит БелТА, отметил также, что в настоящее время сформированы все рабочие органы госкомиссии, а активная фаза ее работы начнется уже на следующей неделе.
Также вице-премьер напомнил, что зачисление абитуриентов в основной набор вузов должно состоится уже с 12 июля.
Как резюмировал Владимир Караник, основная цель госкомиссии заключается в обеспечении проверки знаний абитуриентов.
— Важно, чтобы не было никаких эксцессов, связанных с тем, что кто-то забыл снять умные часы, кто-то забыл выложить дополнительный телефон, — обобщил вице-премьер.
В 2025 году ЦЭ — централизованный экзамен должен пройти в 144 пунктах, ЦТ — централизованное тестирование пройдет в 40 пунктах в основные дни и в 6 пунктах в дни дополнительные.
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