Стало известно, при каких условиях тольяттинский «Акрон» попадет в топ-8 РПЛ

Вечером 24 мая «молодые и звонкие» проведут последний матч в дебютном сезоне Премьер-лиги. Примут в Самаре московский «Локомотив» (12+).
Сейчас команда Заура Тедеева идет на девятой строчке в чемпионате с 35 очками. На днях уступила столичному «Динамо» — 1:2 (12+). Решающий мяч пропустила в добавленное время. Но все еще есть шанс зацепиться за первую восьмерку.
Пока ее замыкает «Ростов» с 38 баллами. Ранее проиграл петербургскому «Зениту» дома — 0:1 (12+). При этом 1 июня сразится с ЦСКА за Кубок России в «Лужниках» (12+).
Для попадания в топ-8 РПЛ волжанам нужно обыграть «железнодорожников». Плюс победа махачкалинского «Динамо» над южанами в 30-м туре, пишет телеграм-канал «Акроним!».
Недавно вратарь «красно-черных» Сергей Волков заявил, что команда ехала в Москву за тремя очками.
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