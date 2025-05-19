Стало известно, при каких условиях тольяттинский «Акрон» попадет в топ-8 РПЛ

Сейчас команда Заура Тедеева идет на девятой строчке в чемпионате с 35 очками. На днях уступила столичному «Динамо» — 1:2 (12+). Решающий мяч пропустила в добавленное время. Но все еще есть шанс зацепиться за первую восьмерку.