Комиссия ГД предложила усилить санкции в отношении иноагентов

«Следует согласиться с министерством юстиции РФ, с которым мы работаем в тесном взаимодействии, и поддержать их предложение о пересмотре размеров санкций для иноагентов. Наше законодательство действительно относится к иноагентам весьма лояльно. Правоприменительная практика показывает, что действующие механизмы привлечения их к ответственности не позволяют в полной мере обеспечить исполнение требований закона», — добавил парламентарий.