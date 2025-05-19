Комиссия ГД предложила усилить санкции в отношении иноагентов

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России предлагает внести в УК РФ поправки, устанавливающие санкции к иностранным агентам выше ныне действующих, сообщил председатель комиссии Василий Пискарев в Telegram-канале комиссии.
«С учетом зарубежного опыта, а также текущих вызовов и угроз безопасности и суверенитету страны полагаем необходимым внести в Уголовный кодекс РФ поправки, устанавливающие санкции к иностранным агентам выше ныне действующих», — заявил Пискарев.
Депутат отметил, что сегодня со стороны Минюста России прозвучали важные предложения по совершенствованию законодательства об иностранных агентах.
«Следует согласиться с министерством юстиции РФ, с которым мы работаем в тесном взаимодействии, и поддержать их предложение о пересмотре размеров санкций для иноагентов. Наше законодательство действительно относится к иноагентам весьма лояльно. Правоприменительная практика показывает, что действующие механизмы привлечения их к ответственности не позволяют в полной мере обеспечить исполнение требований закона», — добавил парламентарий.
По его словам, комиссией изучены международные модели уголовно-правового регулирования деятельности иностранных агентов.
«Так, согласно 18-й поправке к Конституции США (параграф 951), законам Австралии “О схеме транспарентности иностранного влияния” 2018 года и Великобритании “О национальной безопасности” 2023 года, в указанных странах за несоблюдение обязанностей иностранных агентов предусматривается более жесткое, чем в России, уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет (в России значительно меньше)», — рассказал парламентарий.