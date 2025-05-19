РКН не планирует блокировку «Гарри Поттера» и «Игры престолов»

Совет Федерации в ноябре 2024 года одобрил законы о запрете в России пропаганды идеологии отказа от деторождения (чайлдфри) и штрафах до 5 миллионов рублей за нарушение соответствующего запрета. Закон вводит административную ответственность за нарушение запрета и вносит поправки в КоАП РФ. Согласно закону, штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Президент России Владимир Путин закон подписал.