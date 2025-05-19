Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Энергетики «Т Плюс» проводят гидравлические испытания в Краснокамске

В Краснокамском муниципальном округе начались обязательные ежегодные мероприятия по подготовке к отопительному сезону — гидравлические испытания тепловых сетей.

В Краснокамском муниципальном округе начались обязательные ежегодные мероприятия по подготовке к отопительному сезону — гидравлические испытания тепловых сетей. Это проверка коммуникаций на плотность и прочность для своевременного выявления и устранения дефектов. Графики работ были заранее согласованы и направлены в администрацию, УК и ТСЖ.

В ходе летней ремонтной кампании энергетики «Т Плюс» в Краснокамском городском округе планируют комплекс мероприятий:

Краснокамск.

— проверка 146,5 км теплосетей, включая гидравлические испытания для выявления повреждений;

— ремонт на Закамской ТЭЦ-5, на 9-ти центральных тепловых пунктах;

— замена 1 участка теплосетей на современные трубы;

посёлок Майский.

— проверка 22,5 км теплосетей, включая гидравлические испытания для выявления повреждений;

— обслуживание оборудования на двух блочно-модульных котельных.

«Напоминаем жителям о необходимости соблюдать повышенную осторожность близи объектов теплосетевой инфраструктуры во время летних ремонтов. Не заходите за ограждения и не паркуйте личный транспорт вблизи от мест проведения работ. Выполнение простых правил поможет сберечь ваши жизнь и здоровье», — отметил заместитель главного инженера по эксплуатации Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Ермакович.

Отопительный период 2024—2025 годов в Краснокамском городском округе официально завершён с 12 мая. Теплоисточник Закамская ТЭЦ-5, блочно-модульные котельные и центральные тепловые пункты переведены в летний режим работы.

В Краснокамском ГО тепло от «Т Плюс» получают:

— 73 социальных объекта: детсады, школы, больницы, поликлиники;

— 5 зданий учебных заведений: вузы, колледжи, лицеи;

— 3 дома культуры;

— 363 многоквартирных дома.

Посёлок Майский.

— 10 социальных объектов;

— 34 многоквартирных дома.

Гидравлические испытания 19.05.2025−25.05.2025.

Город Краснокамск.

ул. Коммунистическая, 21б, 42, 42а;

Комсомольский проспект, 5, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24;

ул. Культуры, 3, 4, 4а, 5, 6;

ул. Маяковского, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20;

ул. К. Маркса, 14а, 14б, 41, 41а, 43;

ул. Большевистская, 33 В, 35, 37, 39, 41, 50, 52, 52а, 52/1, 54;

ул. Геофизиков, 2, 4, 6, 14, 31, 33;

ул. Мира, 7а.

Посёлок Майский:

переулок Зелёный, 3;

переулок Строителей, 4;

ул. 9-й Пятилетки, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 20, 26, 28, 30;

ул. Западная, 1, 3, 4, 5;

ул. Красногорская, 1, 2;

ул. Культуры, 4, 7а, 10, 12;

ул. Северная, 1, 2, 3, 5, 7,

ул. Центральная, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18;

ул. Южная, 2, 6, 10.