Энергетики «Т Плюс» проводят гидравлические испытания в Краснокамске

В Краснокамском муниципальном округе начались обязательные ежегодные мероприятия по подготовке к отопительному сезону — гидравлические испытания тепловых сетей. Это проверка коммуникаций на плотность и прочность для своевременного выявления и устранения дефектов. Графики работ были заранее согласованы и направлены в администрацию, УК и ТСЖ.