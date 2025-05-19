Энергетики «Т Плюс» проводят гидравлические испытания в Краснокамске

В Краснокамском муниципальном округе начались обязательные ежегодные мероприятия по подготовке к отопительному сезону — гидравлические испытания тепловых сетей. Это проверка коммуникаций на плотность и прочность для своевременного выявления и устранения дефектов. Графики работ были заранее согласованы и направлены в администрацию, УК и ТСЖ.
В ходе летней ремонтной кампании энергетики «Т Плюс» в Краснокамском городском округе планируют комплекс мероприятий:
Краснокамск.
— проверка 146,5 км теплосетей, включая гидравлические испытания для выявления повреждений;
— ремонт на Закамской ТЭЦ-5, на 9-ти центральных тепловых пунктах;
— замена 1 участка теплосетей на современные трубы;
посёлок Майский.
— проверка 22,5 км теплосетей, включая гидравлические испытания для выявления повреждений;
— обслуживание оборудования на двух блочно-модульных котельных.
«Напоминаем жителям о необходимости соблюдать повышенную осторожность близи объектов теплосетевой инфраструктуры во время летних ремонтов. Не заходите за ограждения и не паркуйте личный транспорт вблизи от мест проведения работ. Выполнение простых правил поможет сберечь ваши жизнь и здоровье», — отметил заместитель главного инженера по эксплуатации Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Ермакович.
Отопительный период 2024—2025 годов в Краснокамском городском округе официально завершён с 12 мая. Теплоисточник Закамская ТЭЦ-5, блочно-модульные котельные и центральные тепловые пункты переведены в летний режим работы.
В Краснокамском ГО тепло от «Т Плюс» получают:
— 73 социальных объекта: детсады, школы, больницы, поликлиники;
— 5 зданий учебных заведений: вузы, колледжи, лицеи;
— 3 дома культуры;
— 363 многоквартирных дома.
Посёлок Майский.
— 10 социальных объектов;
— 34 многоквартирных дома.
Гидравлические испытания 19.05.2025−25.05.2025.
Город Краснокамск.
ул. Коммунистическая, 21б, 42, 42а;
Комсомольский проспект, 5, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24;
ул. Культуры, 3, 4, 4а, 5, 6;
ул. Маяковского, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20;
ул. К. Маркса, 14а, 14б, 41, 41а, 43;
ул. Большевистская, 33 В, 35, 37, 39, 41, 50, 52, 52а, 52/1, 54;
ул. Геофизиков, 2, 4, 6, 14, 31, 33;
ул. Мира, 7а.
Посёлок Майский:
переулок Зелёный, 3;
переулок Строителей, 4;
ул. 9-й Пятилетки, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 20, 26, 28, 30;
ул. Западная, 1, 3, 4, 5;
ул. Красногорская, 1, 2;
ул. Культуры, 4, 7а, 10, 12;
ул. Северная, 1, 2, 3, 5, 7,
ул. Центральная, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18;
ул. Южная, 2, 6, 10.