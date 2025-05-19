37 миграционных нарушений выявили во время рейдов в Ростовской области

Всего во время рейдов опросили 590 человек, в том числе 243 иностранца и 347 человек, получивших российское гражданство. Выявили 37 административных нарушений, а также составили более 10 уголовных материалов. 39 иностранцам запретили въезд в Россию. Еще четверым приезжим, уже получившим российское гражданство, передали повестки в военные комиссариаты для постановки на воинский учет.