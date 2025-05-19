37 миграционных нарушений выявили во время рейдов в Ростовской области

Миграционные нарушения выявили во время рейдов в Аксайском, Азовском, Багаевском и Семикаракорском районах Ростовской области, а также в Железнодорожном и Кировском районах Ростова-на-Дону. Проверки проводились на строительных площадках, торговых объектах и в сфере доставки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
— Кроме того, особое внимание уделялось профилактической операции «Сельхозугодия». Например, в Семикаракорском районе выявили двух нарушителей-иностранцев и зафиксировали факты фиктивной постановки на учет, — уточнили в полиции.
Всего во время рейдов опросили 590 человек, в том числе 243 иностранца и 347 человек, получивших российское гражданство. Выявили 37 административных нарушений, а также составили более 10 уголовных материалов. 39 иностранцам запретили въезд в Россию. Еще четверым приезжим, уже получившим российское гражданство, передали повестки в военные комиссариаты для постановки на воинский учет.
Кроме полиции, в рейдах участвовали, сотрудники ПДН, Росгвардии, Госавтоинспекции, Военного следственного отдела СК России по Ростовскому гарнизону и представители военных комиссариатов.
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