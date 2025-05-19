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В ночь с 19 на 20 мая в Самаре начнётся ремонт дороги на улице Демократической

С ночи 19 на 20 мая 2025 года в Самаре начнётся ремонт автомобильной дороги по улице Демократической.

С ночи 19 на 20 мая 2025 года в Самаре начнётся ремонт автомобильной дороги по улице Демократической. Длина участка ремонта составляет 5,78 км от улицы Ташкентской до Волжского шоссе.

Работы будут проводиться преимущественно ночами с 22:00 до 6:00. Первым этапом станет фрезерование проезжей части от улицы Ташкентской в сторону выезда из города.

В рамках ремонта предусмотрены: Восстановление верхнего слоя покрытия щебеночно-мастичной смесью ЩМА-16 на ПБВ-60; Замена люков смотровых колодцев, бордюрного камня, ремонт тротуаров, укрепление обочин; Установка новых дорожных знаков, нанесение разметки термопластиком и холодным пластиком.

На пересечении улицы Демократической с улицей Арены-2018 предусмотрена защита дорожного покрытия от воздействия грунтовых и поверхностных вод.

Окончание ремонтных работ запланировано на 1 августа 2025 года.

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