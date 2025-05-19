Симоньян оценила работу закона об иноагентах в России

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Закон об иноагентах в РФ работает справедливо, заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян на Петербургском международном юридическом форуме.
«Насколько я вижу, в подавляющем большинстве случаев, не могу сказать, что я прицельно отслеживаю это, но то, что я вижу в паблике, он (закон об иноагентах — ред.) работает справедливо, совершенно понятно, почему это иноагентство применяется по отношению именно к тем организациям и к тем физическим лицам, к которым оно применяется. По отношению к большинству из них мы тут можем только сказать — давно бы пора», — сказала Симоньян на сессии «Институт иностранного агента. Мировой опыт».
Она отметила, что в подавляющем большинстве случаев граждане получают статус иноагента вполне заслужено.
Согласно закону «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который был принят в июле 2022 года, иноагентом может стать человек или юрлицо, которые получили иностранную поддержку или находящиеся под иностранным влиянием.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.