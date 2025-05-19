Симоньян оценила работу закона об иноагентах в России

«Насколько я вижу, в подавляющем большинстве случаев, не могу сказать, что я прицельно отслеживаю это, но то, что я вижу в паблике, он (закон об иноагентах — ред.) работает справедливо, совершенно понятно, почему это иноагентство применяется по отношению именно к тем организациям и к тем физическим лицам, к которым оно применяется. По отношению к большинству из них мы тут можем только сказать — давно бы пора», — сказала Симоньян на сессии «Институт иностранного агента. Мировой опыт».