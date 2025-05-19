Форвард самарских «Крыльев» И. Сергеев попал в расширенный состав сборной России

С возобновления чемпионата после зимней паузы Иван Сергеев забил шесть мячей в 11 матчах. Также оформил один дубль в игре с московским «Локомотивом» (12+) и стал третьим игроком «Крыльев» в XXI веке, который отличился в четырех встречах подряд.