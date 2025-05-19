Форвард самарских «Крыльев» И. Сергеев попал в расширенный состав сборной России

30-летний нападающий может присоединиться к июньским сборам национальной команды.
С возобновления чемпионата после зимней паузы Иван Сергеев забил шесть мячей в 11 матчах. Также оформил один дубль в игре с московским «Локомотивом» (12+) и стал третьим игроком «Крыльев» в XXI веке, который отличился в четырех встречах подряд.
Плюс чаще остальных в Премьер-лиге бил в створ ворот весной (18 из 26). Показатель ожидаемых голов составил 6,49.
Всего в расширенный состав сборной России по футболу попал 41 игрок. В планах — матчи против Нигерии и Белоруссии в Москве 8 июня и Минске 10-го числа соответственно (12+).
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