В Томске открылся центр разработки суперпластика для промышленности

«Центр будет развивать два направления, связанных с функциональными полимерами. Одно из них — биоразлагаемые материалы — продолжение работы, начатой ранее на химическом факультете ТГУ совместно с ИХТЦ и СибАгро. Второе направление — компаунды, инженерные пластики, обладающие высокой механической прочностью, химической и термической стойкостью. Такие суперпластики могут заменять металлические детали, обеспечивая при этом все преимущества многофункциональных полимеров», — сказано в сообщении.