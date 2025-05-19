В Томске открылся центр разработки суперпластика для промышленности

ТОМСК, 19 мая. /ТАСС/. Центр исследования компаундов, где будут разрабатывать и синтезировать суперпластики, открыли на базе Томского государственного университета (ТГУ). Здесь же ученые смогут масштабировать технологии для внедрения на производство, сообщили в пресс-службе вуза.
«Центр будет развивать два направления, связанных с функциональными полимерами. Одно из них — биоразлагаемые материалы — продолжение работы, начатой ранее на химическом факультете ТГУ совместно с ИХТЦ и СибАгро. Второе направление — компаунды, инженерные пластики, обладающие высокой механической прочностью, химической и термической стойкостью. Такие суперпластики могут заменять металлические детали, обеспечивая при этом все преимущества многофункциональных полимеров», — сказано в сообщении.
Компаунды применяются в авиа- и машиностроении, в реконструктивной хирургии. Например, из них можно изготавливать импланты для черепа, кейджи для соединения межпозвоночных дисков, они незаменимы в челюстно-лицевой хирургии и стоматологии. Наличие отечественных материалов сделает реконструктивные операции доступнее для пациентов.
В пресс-службе отметили, что новое подразделение ТГУ оснащено современным оборудованием, в том числе позволяющим работать в температурном диапазоне со всеми полимерами, которые находятся в зоне интересов центра. Стоимость оборудования составила 80 млн рублей.
«Есть установки, на которых можно производить не только опытные партии продукта, но и укрупненные, соответствующие объемам малотоннажной химии. Это позволит масштабировать технологии, что является важным шагом для внедрения на больших производствах», — сказал директор Центра исследования компаундов ТГУ Владимир Ботвин.