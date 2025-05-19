ТГУ и Академия Мьянмы проведут исследования по экстремальной медицине

ТОМСК, 19 мая. /ТАСС/. Томский государственный университет (ТГУ) и Академия вооруженных сил Республики Союз Мьянма договорились создать лабораторию для совместных исследований в области экстремальной медицины. Они также планируют обмениваться студентами и преподавателями, разрабатывать совместные образовательные программы, сообщили в пресс-службе вуза.
«Генерал-ректор академии Тейн Лвин и ректор ТГУ Эдуард Галажинский подписали меморандум о взаимопонимании между вузами. Стороны планируют развитие и расширение научного и академического сотрудничества, включая обмен студентами и преподавателями, разработку совместных образовательных программ, проведение совместных научных мероприятий», — сказано в сообщении.
Также Тейн Лвин и и.о. проректора по научной и инновационной деятельности Александр Ворожцов подписали протокол о намерениях, подразумевающий создание лаборатории на базе Академии вооруженных сил для совместных исследований в области экстремальной медицины.
В пресс-службе отметили, что наибольшее внимание делегации Академии вооруженных сил Мьянмы привлекли наработки ТГУ в сфере БПЛА, экстремальной медицины (медицинская робототехника, импланты, экзоскелеты), обнаружения людей и токсичных веществ под завалами, голографических исследований морской среды, радаров и экспорта чувствительных технологий через «Рособоронэкспорт».
«Нас интересует не только сотрудничество в области образования, но и возможность апробации технологий ТГУ для изучения богатейших природных ресурсов Мьянмы и создания современных производств на территории страны. Мы надеемся, что подписание соглашений — это только первый шаг, и в случае успеха этой лаборатории мы выйдем на создание более масштабных совместных структур по другим направлениям, например, завода для производства беспилотников», — сказал проректор ТГУ по международным связям Артем Рыкун.
ТГУ развивает сотрудничество с вузами Мьянмы с 2022 года. Ранее вуз подписал меморандумы о взаимопонимании с Креативным университетом Мьянмы (2022 год), Янгонским университетом (2024 год) и Восточным Янгонским университетом (2024 год), на рассмотрении находятся соглашения с Янгонским экономическим университетом и Янгонским университетом иностранных языков.