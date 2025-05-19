ТГУ и Академия Мьянмы проведут исследования по экстремальной медицине

«Нас интересует не только сотрудничество в области образования, но и возможность апробации технологий ТГУ для изучения богатейших природных ресурсов Мьянмы и создания современных производств на территории страны. Мы надеемся, что подписание соглашений — это только первый шаг, и в случае успеха этой лаборатории мы выйдем на создание более масштабных совместных структур по другим направлениям, например, завода для производства беспилотников», — сказал проректор ТГУ по международным связям Артем Рыкун.