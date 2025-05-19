Маршрут автобуса № 555А Петербург — Сертолово продлили

Сегодня, 19 мая, маршрут автобуса № 555А «Проспект Просвещения» — Сертолово продлили. Теперь общественный транспорт следует до остановки, прилегающей к больнице во Всеволожском районе. После нововведения маршрут проходит по Центральной улице и улице Ларина, включая дополнительные остановки, например, ЖК «Чистый ручей» и Центральная улица, пишет Online47.