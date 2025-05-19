Маршрут автобуса № 555А Петербург — Сертолово продлили

Сегодня, 19 мая, маршрут автобуса № 555А «Проспект Просвещения» — Сертолово продлили. Теперь общественный транспорт следует до остановки, прилегающей к больнице во Всеволожском районе. После нововведения маршрут проходит по Центральной улице и улице Ларина, включая дополнительные остановки, например, ЖК «Чистый ручей» и Центральная улица, пишет Online47.
— Такое решение приняли для обеспечения транспортной доступности объектов социальной инфраструктуры, включая больничный комплекс. Вместимость машины — около 52 пассажиров, — привело издание слова главы Комитета по транспорту Ленобласти Михаила Присяжнюка.
Интервал движения составляет не более 10 минут. Всего на линии одновременно работают семь автобусов.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что кикшеринги могут обязать компенсировать расходы Северной столицы на фиксацию нарушений. Такое предложение поступило от депутата Законодательного собрания Алексея Цивилева.