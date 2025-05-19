Строительство пятой очереди набережной в Самаре начнется осенью 2025 года

Новая набережная свяжет существующие прогулочные зоны и пройдет от улицы Вилоновской до бассейна ЦСК ВВС, минуя пивзавод и ГРЭС. Разработчиком проекта выступает ярославская компания АО «ГК “ЕКС”, с которой заключен контракт на сумму 155 млн рублей в 2022 году. Первоначально строительство предполагалось начать в 2023—2025 годах, но сроки были отложены из-за возникающих проблем.