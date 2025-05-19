Строительство пятой очереди набережной в Самаре начнется осенью 2025 года

Власти Самарской области намерены выберут исполнителя для строительства пятой очереди набережной реки Волги в Самаре осенью 2025 года. Об этом говорится в программе социально-экономического развития региона.
Согласно плану, контракт на строительные работы и получение разрешительной документации будет подписан в октябре 2025 года, а открытие объекта запланировано на июнь 2027 года.
Новая набережная свяжет существующие прогулочные зоны и пройдет от улицы Вилоновской до бассейна ЦСК ВВС, минуя пивзавод и ГРЭС. Разработчиком проекта выступает ярославская компания АО «ГК “ЕКС”, с которой заключен контракт на сумму 155 млн рублей в 2022 году. Первоначально строительство предполагалось начать в 2023—2025 годах, но сроки были отложены из-за возникающих проблем.
Набережная будет иметь многоуровневую конструкцию, включающую пешеходную эспланаду длиной 1,1 км и нижние уровни, соединяющие старую и новую части набережной.
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