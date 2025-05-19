Роботы, бриллианты и народные танцы: стартовал XIII Петербургский международный юридический форум

Более того, на форуме представлены роботизированные собаки-сыщики в жилетах с лупой. Два песика бегают по периметру, подходят к людям, дают себя погладить и даже протягивают шею и показывают, как им нравится. Движения похожи на те, что делают настоящие собаки. Разве что у роботопсов нет хвостов и голоса.