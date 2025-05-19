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Роботы, бриллианты и народные танцы: стартовал XIII Петербургский международный юридический форум

В Петербурге с 19 по 21 мая проходит XIII Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ-2025). На площадке «Экспофорум» в нулевой день собрались люди и роботы. На месте работает журналист «МК в Питере».

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ПМЮФ-2025 объединит более 5100 участников из 91 страны для обсуждения актуальных вопросов мировой правовой повестки. С раннего утра на площадке оживленно.

Среди необычных элементов форума — роботы. Один очень доброжелательный робот в футболке размещен на стенде Министерства финансов России. Он двигается, танцует и самое главное — протягивает руку для рукопожатия. Другой робот стоит на стенде ФССП.

Более того, на форуме представлены роботизированные собаки-сыщики в жилетах с лупой. Два песика бегают по периметру, подходят к людям, дают себя погладить и даже протягивают шею и показывают, как им нравится. Движения похожи на те, что делают настоящие собаки. Разве что у роботопсов нет хвостов и голоса.

Помимо инноваций в мире робототехники и VR, представители разных стран знакомят участников с национальным достоянием. Так, у стенда ОАЭ мужчины в традиционной одежде показывают танец Аль-Айяла. Это танец с бамбуковой тростью под ритмичный бой барабана, символизирующий высокие нравы и дух народа Эмиратов. Его исполняют мужчины всех возрастов на любых торжествах, начиная от свадеб и заканчивая национальными праздниками. В 2014 году ЮНЕСКО внесла танец Аль-Айяла в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Элементы наследия, конечно, показывает и Россия. «Большую Императорскую корону» из драгоценных камней представил Гохран России. На ней — 11 352 бриллиантов, жемчуг и турмалин. Весит такая красота больше двух килограммов.

В Петербурге также выпустили журнал к ПМЮФ-2025. Открывающая статья журнала носит название «Становление международно-правового сотрудничества в сфере юстиции: опыт веков для прогресса будущего» и отсылает к теме форума «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Журнал содержит мнения известных государственных деятелей и ученых.