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В Башкирии разыскивают задолжавшего полмиллиона по алиментам молодого отца

Житель Башкирии задолжал своему ребенку более полумиллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии объявили в розыск 35-летнего Владислав П. Как сообщили в службе судебных приставов Салавата мужчина уклоняется от выплаты алиментов на содержание своего ребенка. Сумма задолженности на сегодняшний день уже превысила 540 тысяч рублей.

По имеющимся данным, должник может находиться в Москве или Подмосковье. Уточняется, что мужчина официально не трудоустроен, что осложняет процесс взыскания алиментов.

Сообщить о местонахождении злостного неплательщика можно по телефонам: 8 (34763) 5−51−99 или 8 (347) 273−56−40.

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