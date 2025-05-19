В Башкирии разыскивают задолжавшего полмиллиона по алиментам молодого отца

В Башкирии объявили в розыск 35-летнего Владислав П. Как сообщили в службе судебных приставов Салавата мужчина уклоняется от выплаты алиментов на содержание своего ребенка. Сумма задолженности на сегодняшний день уже превысила 540 тысяч рублей.