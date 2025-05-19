В Башкирии разыскивают задолжавшего полмиллиона по алиментам молодого отца

В Башкирии объявили в розыск 35-летнего Владислав П. Как сообщили в службе судебных приставов Салавата мужчина уклоняется от выплаты алиментов на содержание своего ребенка. Сумма задолженности на сегодняшний день уже превысила 540 тысяч рублей.
По имеющимся данным, должник может находиться в Москве или Подмосковье. Уточняется, что мужчина официально не трудоустроен, что осложняет процесс взыскания алиментов.
Сообщить о местонахождении злостного неплательщика можно по телефонам: 8 (34763) 5−51−99 или 8 (347) 273−56−40.
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