В Перми суд изменил формулировку увольнения бывшего директора музея PERMM

В декабре прошлого года директор музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева написала заявление об увольнении по собственному желанию. Прокурор города потребовал изменить формулировку на увольнение «за утрату доверия». Ленинский районный суд Перми 19 мая удовлетворил поступивший иск надзорного округа.
Поводом стали результаты проведенной в октябре прошлого года прокурорской проверки, которая выявила конфликт интересов в действиях бывшего директора музея при заключении двух контрактов на 318 тыс. руб. С художником, исполнителем контрактов, Наилю Аллахвердиеву связывали близкие отношения.
Министерство культуры Пермского края усмотрело в этой ситуации конфликт интересов и не согласовало сделки. Ленинский районный суд Перми 13 мая удовлетворил исковое заявление прокурора Перми о признании контрактов недействительными. Решением суда с исполнителя контрактов взыскали денежные средства. Решение в законную силу не вступило.
По сообщению прокуратуры Пермского края, после вступления решения суда о смене формулировки увольнения Наили Аллахвердиевой в законную силу, ее включат в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Надзорный орган проконтролирует исполнение судебного акта.
Наиля Аллахвердиева после увольнения покинула Россию.