В Перми суд изменил формулировку увольнения бывшего директора музея PERMM

Поводом стали результаты проведенной в октябре прошлого года прокурорской проверки, которая выявила конфликт интересов в действиях бывшего директора музея при заключении двух контрактов на 318 тыс. руб. С художником, исполнителем контрактов, Наилю Аллахвердиеву связывали близкие отношения.