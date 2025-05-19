Боец из Нукутского района погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли в Нукутский района. Как сообщили в пресс-службе администрации, боец СВО Алексей Хулугуров погиб в зоне СВО. Известно, что защитник Отечества родился в поселке Новоленино в большой семье. У Алексея было восемь братьев.
— После окончания школы поступил в Ангарский техникум строительных технологий. Увлекался спортом, являлся победителем областных и районных соревнований по настольному теннису. Алексей был старательным, трудолюбивым и добросовестным человеком, — поделились в администрации.
Решение заключить контракт на участие в спецоперации сибиряк принял в декабре 2023 года. Он героически погиб защищая Родину в возрасте 27 лет.