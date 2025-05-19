Боец из Нукутского района погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли в Нукутский района. Как сообщили в пресс-службе администрации, боец СВО Алексей Хулугуров погиб в зоне СВО. Известно, что защитник Отечества родился в поселке Новоленино в большой семье. У Алексея было восемь братьев.