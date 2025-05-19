Администрация Омска составит перечень опасных объектов для несовершеннолетних

Исполняющий обязанности мэра Омска Евгений Романин дал указание создать список объектов, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья несовершеннолетних. Информация будет поступать от граждан, общественных организаций, прокуратуры, а также других органов власти и из средств массовой информации. Задача администрации округов заключается в том, чтобы формировать этот список на регулярной основе каждые три месяца.