Администрация Омска составит перечень опасных объектов для несовершеннолетних

В Омске намерены составить список потенциально опасных объектов для детей. Эта информация уже размещена на официальном сайте мэрии.
Исполняющий обязанности мэра Омска Евгений Романин дал указание создать список объектов, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья несовершеннолетних. Информация будет поступать от граждан, общественных организаций, прокуратуры, а также других органов власти и из средств массовой информации. Задача администрации округов заключается в том, чтобы формировать этот список на регулярной основе каждые три месяца.
Подготовленный перечень будет направляться заместителю мэра Инне Елецкой, которая, в свою очередь, обязана передавать эту информацию в прокуратуру и Управление МВД.